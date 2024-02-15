طبيب الزمالك يوضح إصابة محمد عبد الشافي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.