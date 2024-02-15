عاجل
حماس ترد على ادعاءات إسرائيل باستخدامها المستشفيات لأغراض عسكرية اليوم.. القمر يتقرن مع نجم الثريا موعد تسليم شقق الإعلان الـ 14 "سكن لكل المصريين 1" بمشروع الإسكان الاجتماعى
الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك يوضح إصابة محمد عبد الشافي

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الجريدة الورقية