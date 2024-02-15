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الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مرايا أحمد رفعت تعكس العلاقات بين الفنون في الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

 تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض الفنان أحمد رفعت، وذلك  في السادسة مساء السبت 17 فبراير بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى السبت 24 فبراير، تحت عنوان "مرايا".

يضم المعرض 42 عملا منفذة بخامات متنوعة منها ورق يدوى ، الوان ترابية ، الياف حليج القطن والكتان ، والياف الصبار الجاف ويعكس خلالها العلاقات بين الوان الفنون المختلفة ليعبر عن احد اهداف الفن المتمثلة فى قدرة وخيال المبدع والمتلقى على إنتاج وتذوق العمل الفنى المجرد.

جدير بالذكر أن احمد رفعت حصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1988 ، ونال درجة الدكتوراه بين جامعة حلوان وجامعة نيويورك ، له العديد من المعارض الفردية إلى جانب مشاركته في الكثير من المعارض الجماعية وورش العمل المحلية والدولية.

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