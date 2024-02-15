ضبط مكتب اختيار ممثلين كاستينج بدون ترخيص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط مكتب إختيار ممثلين "كاستينج" بدون ترخيص بالجيزة.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج-بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إستوديو تصوير بداخله "هارد ديسك، كاميرا ديجيتال").

بمواجهة المتهمبما أسفر عنه التفتيش أقر بأنهالمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.