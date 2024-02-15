"حب البنات" يتصدر التريند فى عيد الحب بعد مرور 10 سنوات

تصدر فيلم “حب البنات” بطولة الفنان أشرف عبد الباقي التريند، وذلك بعد مرور 10 سنوات علي طرحه، وذلك بسبب عيد الحب حيث تصدر مشهد يجمع أشرف وليلي علوي وأحمد عز من الفيلم التريند على موقع x، وعبر الجمهور عن سعادته بالفيلم.

مشهد الفيلم الذي تصدر التريند

وكان حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 60 مع جمهوره، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حيث شارك جمهوره مشهدا من أعماله الفنية وعلق عليها قائلا: “بقيت 60 النهاردة عيد ميلادي، وبالرغم إن 60 رقم يخض بس ماتخضتش ولا حاجة.. ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر”.

وكان قدم النجم أشرف عبد الباقي مسرحيته الشهيرة "مسرحية كلها غلط" بمدينة العريش بشمال سيناء لأول مرة، وتم عرضها أيام 19 - 20 يونيو بقصر الثقافة بمدينة العريش، وذلك ضمن مبادرة وطن واحد، بعد النجاح الكبير التي حققته المسرحية أثناء عرضها بالقاهرة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل الشمالي علي مدار السنوات الماضية.

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أبطال المسرحية

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، من بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقى.

أشرف عبد الباقي

وكان شارك الفنان أشرف عبد الباقي، جمهوره ومتابعيه بصورة للنجم الراحل علاء ولي الدين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

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وعلق أشرف عبد الباقي على الصورة قائلًا:" ربنا يرحمك ياعلاء، زي النهاردة من عشرين سنة اتوفي علاء ربنا يرحمه ويغفرله يارب وبرغم ان فات عشرين سنة علي وفاته لكنه كان ومازال اقرب صديق ليا.

وأضاف:" اول مرة اطلع عمرة كان معاه واحنا رايحين الكعبة قاللي بص في الارض لغاية مانوصل والكعبة تبقي باينة واقوللك بص وادعي ويمكن الحكاية دي بقيت اعملها مع اي حد يعمل عمرة لأول مرة وادعي لعلاء.

وتابع:" في حياته كنت بشوف الخير اللي بيعمله مع ناس كتير واتعلم منه بشكل مباشر وغير مباشر علاقتنا كانت اكتر من اخوات ومن خلاله كنت بشوف باقي اصحابنا لانه كان كريم جدا ومضياف جدا.

أشرف عبد الباقي

وأكمل:" وفي بيته كنت بحس اني في بيتي وان والدته الله يرحمها زي والدتي اللي اتوفت وانا في سن صغير وخالد اخوه الله يرحمه ومعتز ربنا يكرمه ويخليه لاولاده زي اخواتي وقت ماكنت احس اني متضايق اروحله اتكلم معاه وارتاح ماكانش يعدي يوم الا لما نتقابل اونتكلم في التليفون نعرف اخبار بعض.

وأسترد:" صادف ان يوم وفاته كان اول يوم عيد الاضحى وبعد ماوقف علي الاضحية اتوفي وكنا علي ميعاد يومها في المسرح لعرض مسرحية لما بابا ينام اللي انتهت بوفاته.

وأختتم:" ربنا يرحمك ياعلاء ويصبر اهلك واصحابك اللي اكيد مادام عرفوك عمرهم ماهينسوك