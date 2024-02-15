اليوم قطع مياه الشرب عن مركز قلين بكفر الشيخ لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قلين، اليوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن مركز ومدينة قلين سيتأثر بقطع مياه الشرب، لمدة 7 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أن تعود المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الأعمال.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب ستكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.