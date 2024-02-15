اليوم قافلة طبية مجانية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن إنطلاق أعمال قافلتها الطبية متعددة التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى يتم تنفيذها اليوم الخميس بقرية الكولا التابعة للوحدة المحلية لمجلس ومدينة أخميم شرقى المحافظة، وذلك للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات.

وتشمل القافلة تخصصات "باطنة، أطفال، جلدية، مسالك بولية، عظام، جراحة، نساء وولادة، أسنان" بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل، مؤكدة على أن تلك القافلة تأتى تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وتحت إشراف اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج والدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، وحرصًا على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

وسوف تقوم القافلة بتوقيع وصرف العلاج للمرضى فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف وأذن وحنجرة والعظام وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلي القيام بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية وندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج أطلقت قافلة طبية علاجية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة، وذلك بدعم من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وضمن خطة وزارة الصحة والسكان وذلك بنجع كوم بدر التابع لمركز طهطا.