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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

سجّل الآن| آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية في الجامعات التركية

جامعة تركية
جامعة تركية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان عن آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية في الجامعات التركية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا. 

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ونبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان بأن آخر موعد للتقديم في منح الجامعات التركية هو 20 فبراير 2024. 

وأعلنت وزارة التعليم العالي توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة. 

تفاصيل منح الجامعات التركية

ويتم توزيع الطلبة الحاصلين على هذه المنح على الجامعات التركية الحكومية والخاصة بناءً على معايير ونظام مفاضلة. 

وتشمل منح الجامعات التركية المقابلة التي سيخضع لها الطالب من قبل اللجنة التركية المختصة.

وتتضمن منح الدراسة في الجامعات التركية تغطية الرسوم الدراسية بما فيها السنة التحضيرية، والسكن، وراتب شهري، والتأمين الصحي، وتذكرة طيران لمرة واحدة ذهابًا وإيابًا. 

آلية التقديم في منح الجامعات التركية

يمكن لطلاب سلطنة عمان التقديم في المنح الدراسية في الجامعات التركية الحكومية والخاصة من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك (اضغط هنا). 

والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنح والتخصصات المتاحة والجامعات وشروط القبول والتسجيل (من هنا). 

شروط منح الجامعات التركية

  1. يشترط أن يكون عمر الطالب للبكالوريوس أقل من 21 عامًا، والماجستير أقل من 30 عامًا، والدكتوراه أقل من 35 عامًا.
  2. الحد الأدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 90 في المائة للراغبين بالالتحاق في تخصصي "الطب البشري وطب الاسنان، و80 في المائة في تخصصات الهندسة.
  3. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 مع ضرورة التقيد بالجامعات التركية المعترف بها لدى الوزارة المدرجة (اضغط هنا). 
     

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