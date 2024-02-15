سجّل الآن| آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية في الجامعات التركية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان عن آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية في الجامعات التركية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا.

ونبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان بأن آخر موعد للتقديم في منح الجامعات التركية هو 20 فبراير 2024.

وأعلنت وزارة التعليم العالي توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة.

تفاصيل منح الجامعات التركية

ويتم توزيع الطلبة الحاصلين على هذه المنح على الجامعات التركية الحكومية والخاصة بناءً على معايير ونظام مفاضلة.

وتشمل منح الجامعات التركية المقابلة التي سيخضع لها الطالب من قبل اللجنة التركية المختصة.

وتتضمن منح الدراسة في الجامعات التركية تغطية الرسوم الدراسية بما فيها السنة التحضيرية، والسكن، وراتب شهري، والتأمين الصحي، وتذكرة طيران لمرة واحدة ذهابًا وإيابًا.

آلية التقديم في منح الجامعات التركية

يمكن لطلاب سلطنة عمان التقديم في المنح الدراسية في الجامعات التركية الحكومية والخاصة من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك (اضغط هنا).

والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنح والتخصصات المتاحة والجامعات وشروط القبول والتسجيل (من هنا).

شروط منح الجامعات التركية