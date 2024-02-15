لا توجد أزمة.. "العامة لتجارة الجملة": السكر متوفر بـ 27 جنيه للكيلو

علق المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، على عودة أزمة السكر في الأسواق، قائلا: "لا توجد أزمة وكل ما استطيع قوله، إن السكر متاح في فروع الشركة القابضة بـ27 جنيها، والشركة ستضخ 55 ألف طن؛ استعدادا لشهر رمضان.

لا توجد أزمة سكر في الأسواق

وأضاف العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على فضائية“ام بي سي مصر”مساء الثلاثاء: “لا توجد أزمة سكر في الأسواق، وجهود الدولة واضحة في هذا الشأن، إضافة إلى توفير كل أنواع السلع”.

واكد العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أنه من الغد سيتم بدء معارض أهلا رمضان في كل محافظات الجمهورية، بتنسيق تام بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك المحافظين؛ لتوفير كل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

بداية من غدا الخميس ، ينطلق معرض أهلًا رمضان 2024، ويستمر لمدة شهر كامل، وسيجري طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة، مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار.

وتتوفر السلع الغذائية في معرض أهلًا رمضان 2024، بتخفيض 30%، وفقًا للأسعار المعلنة من جانب الغرف التجارية، طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مديريات التموين، وهي أسعار رسمية وموحدة في جميع منافذ أهلا رمضان.



أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

- سعر كيلو السكر المعبأ في معرض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الأرز في معرض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيها.

- سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بيدر 56 جنيها.

- سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

- يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

- لتر زيت شطارة 90 جنيها.

- 3 لتر زيت عافية عباد الشمس 270 جنيها.

- 3 لتر زيت عافية بلاس 295 جنيها.

- لتر سعر زيت ثمرات 85 جنيها.

- لتر زيت مقلية 58 جنيها.

