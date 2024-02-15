ازالة 13 حالة تعد على املاك الدولة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة ١٣ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الرى بمركز الزرقا على مساحة ٤٤٢ متر مربع وذلك ضمن حملات المرحلة الأولى للموجة ال٢٢

وأضافت محافظ دمياط ان اجمالى الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١٨٦ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة اجمالية ٢٠٢٠٦ متر مربع و ٦ حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة ١٤٣ فدان و٢٢ قيراط و ١٤ سهم ،لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة ، وشددت الدكتورة منال عوض على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها و التصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب