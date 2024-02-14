صدقي: حسام حسن لديه حكمة لقيادة منتخب مصر بشكل جيد

قال الكابتن حمادة صدقي، المدرب السابق لمنتخب مصر، إن الكابتن حسام حسن من الضروري أن يحصل على فرصته في تدريب المنتخب، خاصة وأنه نجم جيله، معقبًا: "حسام حسن قام بالكثير من البطولات، ولكنه على المستوى التدريبي لم يحصل على بطولات كبيرة، ولكنه يمتلك الكثير من الخبرات، ومن حقه اختيار جهازه الفني، ولا يفرض عليه أحد".

وشدد "صدقي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، على ضرورة الصبر على الكابتن حسام حسن خلال تدريبه المنتخب، مشيرًا إلى أن الكابتن حسام حسن من المتعارف عليه أنه عصبي، ولكن من المؤكد ان حسام حسن لديه من الحكمة التي تكفيه لقيادة منتخب مصر بشكل جيد، وسيكون قدير بمكانته في تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه عمل في السعودية عام 2004، موضحًا أن الإدارة في المملكة جيدة للغاية في كافة الأندية، وهناك تطبيق للقانون على الجميع، أما في مصر فأغلبية الأندية لا تحتوي على إدارة جيدة.