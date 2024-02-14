لشتاء دافيء وصحي| حضري البليلة بجوز الهند والفانيليا

البليلة من المشروبات التي يعشقها الجميع، فيشعرك بالدفء المطلوب في فصل الشتاء، كما تتميز بفوائدها الهامة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.



طريقة عمل البليلة

المكونات

كوب من القمح المسلوق.

4 ملاعق سكر أو حسب الرغبة.

3 كوب من اللبن.

فانيليا.

جوز هند وزبيب.

2 ملعقة بودرة ايس كريم فانيليا.



طريقة التحضير

في البداية قومي بغسل القمح بشكل جيد.

ثم ضعي القمح على اللبن والسكر وبودرة الآيس كريم.

ثم ضعيها على النار حتي غليان اللبن.

ثم ضعي الفانيليا و المكسرات واغلقي النار.

وتقدم ساخنة.





طريقة سلق القمح

ينقع القمح ساعتين في الماء.

ثم يغسل القمح و يوضع في إناء على نار به مقدار من لتر الماء.

ثم انتظري لحين غليان القمح حتي ينضج وتطفأ النار ويغطي ويترك ساعتين.

زيادة حجم حبات القمح.