قرار جديد ضد 6 أشخاص متهمين بسرقة طالبين بالقاهرة الجديدة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة ، تحريات المباحث الجنائية لـ ٦ أشخاص، لاتهامهم بسرقة سلسلة وهاتف من طالبين بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

قرار جديد ضد ٦ أشخاص متهمين بسرقة طالبين بالقاهرة الجديدة

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة متعلقات شخصية "سلسلة إكسسوار" خاصة بنجل صاحب الحساب (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة أول) حال تواجده بمحيط إحدى المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عدد 5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم حلوان) وتبين قيامهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشخص آخر (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأسلوب المغافلة حال تواجده بمحيط ذات المركز التجارى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وأرشدوا عن المسروقات وضبطها لدى عميل سيئ النية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

السيطرة على حريق شقة بالمنيب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد شقة سكنية بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كرودن أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات ومعرفة سبب الحريق والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحريق.