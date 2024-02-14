إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية بطهطا والمنشاه

إنطلقت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، بمدارس محافظة سوھاج، تحت رعاية ومتابعة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وإشراف أسامة النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي بسوهاج، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على رفع مستوى التحصيل الدراسي لجميع الطلاب، وتحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتفوق الدراسي لهم .

وأكد أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي، أن التصفيات تتم من خلال مشاركة مختلف المدارس، وعلى مستوى الإدارات التعليمية، لترشيح مدرسة تمثل الإدارة التعليمية في التصفيات على مستوى المحافظة، ويتم من خلالها تصعيد المدرسة الفائزة على مستوى المحافظة للتصفية على مستوى الجمهورية.



وشهدت فعاليات المسابقة منافسة مثمرة بين المدارس المرشحة للفوز وتمثيل الإدارات التعليمية، حيث تابع الدكتور خالد يوسف مدير عام إدارة طهطا التعليمية شمال محافظة سوهاج، فعاليات المسابقة التي جرت بين مدرسة الثانوية بنات، ومدرسة نزلة القاضي الثانوية، والتى شهدت تنافسًا شديدًا بين الطلاب للفوز، كما قام محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاة التعليمية جنوب محافظة سوهاج، بمتابعة فعاليات المسابقة التي جرت بمدرسة المنشاة الثانوية بنين.