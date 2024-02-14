الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جهاز تنمية مدينة العبور يتفقد مشروع عمارات روضة العبور

بوابة الوفد الإلكترونية

قام اليوم المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور- يرافقه نواب رئيس الجهاز المهندس علاء حماد والمهندس السيد امين، بتفقد الموقف التنفيذي لاستكمال اعمال المرحلة الثانية بمشروع عمارات روضة العبور " إسكان بديل المناطق غير الآمنة ".

 حيث تابع أعمال التشطيبات المختلفة بالعمارات ( تركيب السيراميك - بياض تخشين للواجهات و الحوائط الداخلية - اعمال الدهانات الخارجية و الداخلية - تركيب الاجهزة الصحية  )

و كذلك اعمال تنسيق الموقع و صب الحوائط الخرسانية و التدبيش و تركيب البردورات و الانترلوك والجاري تنفيذها بحي السلام ثان، والتي يشرف على تنفيذها جهاز تنمية مدينة العبور .

كما ان المشروع يشمل تنفيذ (١٣٤) عمارة مقسمين وحدات سكنية، إدارية،وتجارية. وتتراوح مساحة الوحدات من(٩٥م٢) وحتي (١٢٠م٢) كاملة التشطيب والمرافق ، بخلاف تنفيذ عدد(١)مدرسة تعليم اساسي، عدد(١)مدرسة الطفولة السعيدة، عدد(١)مركز طبي، عدد(٢)مخبز ، عدد(١)حضانة اطفال، عدد(١)مسجد، وكذلك تنفيذ كافة الاعمال المتعلقة بالطرق والمرافق والتغذية الكهربية وتركيب الاتصالات لكامل المشروع.

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