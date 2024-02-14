رئيس جهاز تنمية مدينة العبور يتفقد مشروع عمارات روضة العبور

قام اليوم المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور- يرافقه نواب رئيس الجهاز المهندس علاء حماد والمهندس السيد امين، بتفقد الموقف التنفيذي لاستكمال اعمال المرحلة الثانية بمشروع عمارات روضة العبور " إسكان بديل المناطق غير الآمنة ".

حيث تابع أعمال التشطيبات المختلفة بالعمارات ( تركيب السيراميك - بياض تخشين للواجهات و الحوائط الداخلية - اعمال الدهانات الخارجية و الداخلية - تركيب الاجهزة الصحية )

و كذلك اعمال تنسيق الموقع و صب الحوائط الخرسانية و التدبيش و تركيب البردورات و الانترلوك والجاري تنفيذها بحي السلام ثان، والتي يشرف على تنفيذها جهاز تنمية مدينة العبور .

كما ان المشروع يشمل تنفيذ (١٣٤) عمارة مقسمين وحدات سكنية، إدارية،وتجارية. وتتراوح مساحة الوحدات من(٩٥م٢) وحتي (١٢٠م٢) كاملة التشطيب والمرافق ، بخلاف تنفيذ عدد(١)مدرسة تعليم اساسي، عدد(١)مدرسة الطفولة السعيدة، عدد(١)مركز طبي، عدد(٢)مخبز ، عدد(١)حضانة اطفال، عدد(١)مسجد، وكذلك تنفيذ كافة الاعمال المتعلقة بالطرق والمرافق والتغذية الكهربية وتركيب الاتصالات لكامل المشروع.