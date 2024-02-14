تعطل حركة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.. شاهد

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية توقف الحركة المرورية بسبب انقلاب حمولة برتقال من سيارة نقل "تريلا" ويجرى الآن أعمال رفع آثار الحادث حتى لا تتعطل حركة المرور على الطريق.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى محافظة القليوبية، بلاغاً يفيد انقلاب حمولة برتقال من سيارة نقل على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، بمنطقة السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ، وسقوط حمولة السيارة على الطريق.

إنتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن انقلاب حمولة السيارة من البرتقال، وتوقفت حركة الطريق وجارى رفع الحمولة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

فيما لم يسفر الحادث حتى الآن عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التحقيقات.