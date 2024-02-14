إسرائيل.. جنوب أفريقيا الذراع القانونية لحماس

أعربت إسرائيل عن رفضها طلب جنوب أفريقيا المقدم إلى المحكمة الدولية، ووصفته بأنه تدخل غير مبرر في خططها لشن هجوم على رفح.

وجاء الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا تدخل المحكمة لتقييم ما إذا كانت الأعمال العسكرية الإسرائيلية تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرها القضاة في الشهر السابق.

وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة، تمت إدانة خطوة جنوب إفريقيا باعتبارها لا أساس لها من الصحة واعتبر جنوب أفريقيا بمثابة "الذراع القانونية" لحركة حماس.

وأكد حياة أن تصرفات جنوب أفريقيا تهدف إلى تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها.

وردا على ذلك، أعادت إسرائيل تأكيد التزامها باحترام القانون الدولي، وسلطت الضوء على جهودها لتسهيل المساعدات الإنسانية وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في خضم العمليات العسكرية.

ويأتي هذا التطور الأخير بعد أن رفعت جنوب أفريقيا في السابق دعوى قضائية بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إلى المحكمة الدولية، وهي مزاعم نفتها إسرائيل بشدة. وبينما من المتوقع أن يستغرق حكم المحكمة بشأن هذه الادعاءات سنوات، فقد أصدر حكم مؤقت الشهر الماضي تعليمات لإسرائيل بتعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية.

ويسلط هذا النزاع الضوء على التوترات المستمرة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار جيوسياسية يتردد صداها عبر المسرح الدولي.

