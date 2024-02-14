الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حلوى سريعة.. اصنعي الزلابية بالشربات في دقائق

الزلابية
الزلابية

في فصل الشتاء يرغب الجميع في تناول حلوي سريعة التحضر لا تستغرق وقت لإعدادها، ومن أسرع الوصفات التي يمكنك عملها " الزلابية "، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالشربات.


 

الزلابية

طريقة عمل الزلابية

المكونات:

كوب ونصف لبن بودرة .

كوب دقيق.

نصف كوب زبدة أو سمن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ماء للعجن.


 

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق واللبن والبيكنج بودر معاً.

ثم ضيفي السمن مع تقليب الخليط وعجنه جيداً.

ثم ضيفي الماء تدريجيًا حتي تصبح عجينة لينة متماسكة حتى تستطيعين تشكيلها لكرات.

ثم تترك العجينة لترتاح 10 دقائق.

ثم تشكيل العجينة لكرات و تحمر في زيت غزير حتي يصبح لونها ذهبي.

ثم قومي برش الشربات أو السكر البودرة.


 

طريقة تحضير الشربات

ضعي إناء علي النار به كوبين سكر وكوب ماء و يترك حتي يغلي على  النار لمدة  7 دقائق، ثم إضافة فانيليا و إطفاء النار.

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