الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري طاجن السبانخ باللحمة المفرومة وأحم أولادك من فقر الدم

بوابة الوفد الإلكترونية

السبانخ من الأكلات الغنية بالحديد والعناصر الغذائية الهامة لرفع المناعة والوقاية من فقر الدم والأمراض المزمنة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة المفرومة. 

طريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة المفرومة

المكونات:

كيلو سبانخ

حزمة كسبرة خضراء

5  فصوص ثوم

2 بصلة

ملح

فلفل أسود

كزبرة جافة

نصف كيلو لحمة مفرومة وممكن ربع كيلو

2 بصلة مفرومة

ملح

فلفل أسود

رشة قرفة وحبهان مطحون

ملعقة صلصة كبيرة

ملعقتان دبس رمان


 

طريقة التحضير 

حضري طاسة وضعيها على النار.

 قومي بتشويح البصل المفروم حتي يصبح لونة ذهبي.

 ضيفي اللحم المفروم ويقلب جيدا حتى يتغير لونه.

 ضيفي الملح والفلفل الأسود والحبهان والقرفة.

اتركيها تتشرب جيدا ثم ضيفي لها الصلصة ودبس الرمان وتترك جانبا.

 حضري إناء آخر ثم يشوح البصل حتى يتغير لونه.

 يضاف الثوم ويقلب حتى تظهر رائحة الثوم.

 يضاف الكزبرة الجافة ويقلب جميعا.

ثم يضاف أوراق السبانخ المغسولة والمقطعة و الكزبرة الخضراء و يقلب جيدا.

 يضاف كوب ماء وتترك كي تنضج.

توضع السبانخ في طاجن وعليها اللحمة المفرومة. ويوضع كوب من الماء حتى تمتزج جميع الأطعمة معا.

يدخل فرن حتى يتشرب.

يزين بحبات الرمان أو حمص مسلوق.

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