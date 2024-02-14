عاجل
فضل ليلة النصف من شعبان
الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سقوط أمطار رعدية وثلوج على أغلب الأنحاء..الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

طقس سيئ
طقس سيئ

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في مصر، غدًا الخميس الموافق 14 فبراير 2024، مؤكدة وجود فرص سقوط أمطار رعدية وثلوج على أغلب الأنحاء.

فيما يلي تفاصيل حالة الطقس في بعض المناطق:

1. القاهرة والجيزة والقليوبية:

   - طقس مائل للبرودة في النهار وشديد البرودة خلال الليل.

   - فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا.

   - نشاط للرياح بقيمة 30 كم/س.

txt

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

2. مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد:

   - طقس بارد في النهار وشديد البرودة خلال الليل.

   - فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

   - نشاط للرياح بقيمة 36 كم/س.

3. جنوب الوجه البحري وسيناء ومدن القناة:

   - طقس مائل للبرودة في النهار وشديد البرودة خلال الليل.

   - فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

   - نشاط للرياح بقمة 30 كم/س.

4. الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط:

   - طقس مائل للبرودة في النهار وشديد البرودة في الليل.

   - فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا.

   - نشاط للرياح بمعدل 36 كم/س.

5. سلاسل جبال البحر الأحمر:

   - طقس دافئ في النهار وبارد خلال الليل.

   - نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 32 كم/س.

يرجى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتوجيهات الأرصاد الجوية في هذه الظروف المتغير⁵.

txt

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس الموافق 14 فبراير 2024:

·       القاهرة الكبرى: العظمى 19، الصغرى 11.

·       الإسكندرية: العظمى 17، الصغرى 10.

·       العلمين الجديدة: العظمى 16، الصغرى 10.

 

·       أسيوط: العظمى 19، الصغرى 7.

·       الأقصر: العظمى 24، الصغرى 10.

·       أبو سمبل: العظمى 24، الصغرى 9.

·       طابا: العظمى 19، الصغرى 11.

·       الطور: العظمى 20، الصغرى 12.

·       سانت كاترين: العظمى 12، الصغرى 3.

·       نخل: العظمى 18، الصغرى 8.

مواد متعلقة

محافظ الاسكندرية: رفع حالة الطوارى لمواجهة حالة الطقس

رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. أمطار قد تصل القاهرة
الجريدة الورقية