سقوط أمطار رعدية وثلوج على أغلب الأنحاء..الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في مصر، غدًا الخميس الموافق 14 فبراير 2024، مؤكدة وجود فرص سقوط أمطار رعدية وثلوج على أغلب الأنحاء.

فيما يلي تفاصيل حالة الطقس في بعض المناطق:

1. القاهرة والجيزة والقليوبية:

- طقس مائل للبرودة في النهار وشديد البرودة خلال الليل.

- فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا.

- نشاط للرياح بقيمة 30 كم/س.

2. مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد:

- طقس بارد في النهار وشديد البرودة خلال الليل.

- فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

- نشاط للرياح بقيمة 36 كم/س.

3. جنوب الوجه البحري وسيناء ومدن القناة:

- طقس مائل للبرودة في النهار وشديد البرودة خلال الليل.

- فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

- نشاط للرياح بقمة 30 كم/س.

4. الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط:

- طقس مائل للبرودة في النهار وشديد البرودة في الليل.

- فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا.

- نشاط للرياح بمعدل 36 كم/س.

5. سلاسل جبال البحر الأحمر:

- طقس دافئ في النهار وبارد خلال الليل.

- نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 32 كم/س.

يرجى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتوجيهات الأرصاد الجوية في هذه الظروف المتغير⁵.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس الموافق 14 فبراير 2024:

· القاهرة الكبرى: العظمى 19، الصغرى 11.

· الإسكندرية: العظمى 17، الصغرى 10.

· العلمين الجديدة: العظمى 16، الصغرى 10.

· أسيوط: العظمى 19، الصغرى 7.

· الأقصر: العظمى 24، الصغرى 10.

· أبو سمبل: العظمى 24، الصغرى 9.

· طابا: العظمى 19، الصغرى 11.

· الطور: العظمى 20، الصغرى 12.

· سانت كاترين: العظمى 12، الصغرى 3.

· نخل: العظمى 18، الصغرى 8.