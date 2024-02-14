محاضرة ثقافية و أنشطه فنية متنوعة بمواقع العريش بشمال سيناء

نظم فرع ثقافة شمال سيناء اليوم الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

عقد بقصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة ثقافية بعنوان " تنظيم الأسرة والصحة الانجابية " تحدث من خلالها أشرف خيرت مدير القصر عن فوائد تنظيم الأسرة على صحة الام والمستوى الاقتصادى للأسرة والتربية السليمة للأطفال، وتحدث عن الخدمات التى تقدمها الدولة للشعب مثل الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم وغيرها من الخدمات الاخرى التى تقدم للمواطنين، اعدها محمد محمود.

وفى السياق عقد بقصر ثقافة العريش ورشة فنية إبداعية فى الرسم باستخدام الوان الجواش، تميز فيها كل من هاله أحمد وآسيل وريتال وهبة، بتوجية من الفنانه ايناس سمير مدير القصر، كما عقد ورشة فنية فى الرسم حول موضوع "السكان" بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة، بتوجية من جمال ابراهيم مدير المكتبة، كما تم تنفيذ ورشة فنية الرسم بمكتبة الضاحية بالعريش حول موضوع " السكان " اعدها عباس محمد، بمتابعة اسماعيل رضوان مدير المكتبة.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد بقصر ثقافة بئر العبد اكتشاف وتنمية مواهب الرواد في التمثيل منهم، روان كامل، هبه احمد، سماح محمد، مروه احمد اعدها ابراهيم القطاوى، بمتابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.