النمنم: ضغوط كبيرة لجر مصر إلى الصراع مع دولة الاحتلال.. فيديو

قال وزير الثقافة السابق الدكتور حلمي النمنم، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ضغوطا كبيرة لجر مصر إلى الصراع مع دولة الاحتلال وضرورة التدخل العسكري المصري لحماية الفلسطينيين وإلغاء اتفاقية السلام.

وأضاف أن مصر دفعت ثمنا للسلام أعلى من ثمن الحرب، وأنها تعرضت لمقاطعة شديدة من الدول العربية، لافتًا إلى أنه عندما جاء الرئيس مبارك إلى السلطة تم تقديم عرض بـ 40 مليار دولار مقابل إلغاء اتفاقية السلام “كامب ديفيد” ولكنه رفض، وأن قرار الحرب قرار حساس جدا ويجب أن يترك للقيادات السياسية والعسكرية.

ونوه في سياق تعليقه على زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان للقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياحية بين أنقرة والقاهرة لم تتأثر بالتوترات السياسية في الفترة السابقة، مضيفًا أنه عندما كان وزيرًا للثقافة جاء إلى أنقرة بالترانزيت لمدة 12 ساعة من تركيا، واتصل به العديد من المسؤولين الأتراك في تلك الفترة، وهو ما لم يرحب به لأن العلاقات كانت مضطربة في ذلك الوقت.

ولفت "النمنم"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا في الفترة الماضية شهدت نوعًا من التباعد السياسي بين البلدين، وأن مصر لم تتفاعل وتنجرف وراء بعض تصريحات الرئيس أردوغان ولم تتفاعل معها، مشيرًا إلى أنه لم يفاجأ بالاتفاق الكبير الذي تم التوصل إليه اليوم بين الرئيس التركي والرئيس السيسي بشأن قطاع غزة.