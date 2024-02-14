هشام عبد الرسول يقود فعاليات تدريبات لاعبين كابيتانو مصر بالمنيا

قاد اليوم الأربعاء ، الكابتن هشام عبد الرسول المدير الفني لمركز تدريب كابيتانوا مصر بالمنيا ، فعاليات التدريبات الأسبوعية لفريق «كابيتانو مصر» على ملاعب مركز شباب سمالوط شمال بالمنيا .

والتى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ، برعاية الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و بالتنسيق مع الشركة المتحدة ، لتدشين المرحلة الأولى من مركز تدريب مشروع كابيتانو مصر لإكتشاف المواهب الكروية بمحافظة المنيا .

ويقود تدريبات فريق كابيتانو مصر بمحافظة المنيا ، الكابتن هشام عبد الرسول المدير الفني للمشروع ، ونجم مصر والمنتخب القومي السابق ، وإشراف عام مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، كما يضم الجهاز الفني والإداري بالمنيا الدكتور محمد حمدي المدير إلإدارى للمشروع ، الكابتن أشرف يوسف مدرب ، الكابتن ناصر السيد مدرب حراس مرمى ، الدكتور هاني راضي طبيب ، الدكتور محمد مختار معد نفسي ، كابتن اسلم هشام معد بدنى ، عماد عبدالحليم منسق إعلامي .

وذكر " مندي عكاشة " وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، أن مشروع «كابيتانو مصر» واحد من المشروعات الكبيرة ، الذي يقدم من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة ، لإنتقاء عدد من الناشئين لتطوير قدراتهم ثقافياً ورياضيا ، لكي يتم تسويقهم للداخل والخارج لتطوير منتخبات مصر القادمة ، ومدها بمواهب واعدة تضيف إلى المنتخبات ، وتساهم في فوزها بالبطولات.

جدير بالذكر ، أن تدريبات كابيتانو مصر بالمنيا ، على ملعب مركز شباب سمالوط شمال محافظة المنيا ، قد بدأت يوم اول ديسمبر ٢٠٢٣ ، بعدد ٢٠ لاعبا من محافظات المنيا وبنى سويف ، للفئة العمرية مواليد 2009 ، وتم اختيارهم بعد العديد من الإختبارات والتدرييات ، على مدار عدة أشهر ، وبما يضمن تنمية وتطوير مهاراتهم الكروية ، وتحقيق أهداف المشروع ومستمرة.