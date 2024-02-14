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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

هشام عبد الرسول يقود فعاليات تدريبات لاعبين كابيتانو مصر بالمنيا

التدريبات
التدريبات

قاد اليوم الأربعاء ، الكابتن هشام عبد الرسول المدير الفني لمركز تدريب كابيتانوا مصر بالمنيا ، فعاليات التدريبات الأسبوعية لفريق «كابيتانو مصر» على ملاعب مركز شباب سمالوط  شمال بالمنيا .

 

والتى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ، برعاية الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و بالتنسيق مع الشركة المتحدة ، لتدشين المرحلة الأولى من مركز تدريب مشروع كابيتانو مصر لإكتشاف المواهب الكروية بمحافظة المنيا .

 

ويقود تدريبات فريق كابيتانو مصر بمحافظة المنيا ، الكابتن هشام عبد الرسول المدير الفني للمشروع ، ونجم مصر والمنتخب القومي السابق ، وإشراف عام مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، كما يضم الجهاز الفني والإداري بالمنيا الدكتور محمد حمدي المدير إلإدارى للمشروع ، الكابتن أشرف يوسف مدرب ، الكابتن ناصر السيد مدرب حراس مرمى ، الدكتور هاني راضي طبيب ، الدكتور محمد مختار معد نفسي ، كابتن اسلم هشام معد بدنى ، عماد عبدالحليم منسق إعلامي .

 

وذكر " مندي عكاشة "  وكيل وزارة الشباب والرياضة  بالمنيا ، أن مشروع «كابيتانو مصر» واحد من المشروعات الكبيرة  ، الذي يقدم من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة ، لإنتقاء عدد من الناشئين لتطوير قدراتهم ثقافياً ورياضيا ، لكي يتم تسويقهم للداخل والخارج لتطوير منتخبات مصر القادمة ، ومدها بمواهب واعدة تضيف إلى المنتخبات ، وتساهم في فوزها بالبطولات.

 

جدير بالذكر ، أن تدريبات كابيتانو مصر بالمنيا ، على ملعب مركز شباب سمالوط  شمال محافظة المنيا ، قد بدأت يوم اول ديسمبر ٢٠٢٣ ، بعدد ٢٠ لاعبا من محافظات المنيا وبنى سويف ، للفئة العمرية مواليد 2009  ، وتم اختيارهم بعد العديد من الإختبارات والتدرييات ، على مدار عدة أشهر ، وبما يضمن تنمية وتطوير مهاراتهم الكروية ، وتحقيق أهداف المشروع ومستمرة.

 

 

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