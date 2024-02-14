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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني (فيديو)

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل أكرم حسني بابا جه، البرومو الدعائي الأول استعداد لطرحه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

المسلسل يشارك في بطولة عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم أكرم حسني وكريم فهمى.

ونشر الفنان أكرم حسني البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "بابا جه"،من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ،ومن المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.


أحداث مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة في رمضان 2024، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر»، ولم يعلن عن موعد عرضه سواء في بداية الشهر الكريم أو النصف الثاني منه.

مسلسل بابا جه
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