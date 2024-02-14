قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، لأولياء الأمور ضوابط مساعدة الطفل في أداء الواجبات المدرسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ولفت الخبير التربوي إلى وجود العديد من الإجراءات البسيطة ولكنها ضرورية لضمان أداء الواجبات المدرسية على أكمل وجه وتحقيق الأهداف التربوية المرتبطة بها.

ضوابط أداء الواجبات المدرسية