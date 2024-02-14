لأولياء الأمور| ضوابط مساعدة الطفل في أداء الواجبات المدرسية
قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، لأولياء الأمور ضوابط مساعدة الطفل في أداء الواجبات المدرسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.
ولفت الخبير التربوي إلى وجود العديد من الإجراءات البسيطة ولكنها ضرورية لضمان أداء الواجبات المدرسية على أكمل وجه وتحقيق الأهداف التربوية المرتبطة بها.
ضوابط أداء الواجبات المدرسية
- السماح للطفل بأخذ قسط من الراحة بعد عودته من المدرسة وقبل البدء في حل الواجبات المدرسية.
- عدم السماح للطفل بحل الواجبات المدرسية في الغرفة المخصصة للنوم ولكن يجب تعويده على حل الواجبات على مكتب مريح ومناسب لطول الطفل وتوجيهه إلى الجلوس بشكل معتدل ومريح.
- تهيئة الأجواء المناسبة من حيث المكان الذي تتوافر فيه الإضاءة والتهوية الجيدة والهدوء.
- تجنب الأوقات غير المحببة للطفل حيث يجب تجنب القيام بأداء الواجبات المدرسية في موعد عرض برنامجه المفضل مثلا أو عند شعوره بالجوع أو عند غلبة النعاس.
- تجنب إرغام الطفل على قضاء وقت طويل بشكل متصل في حل الواجبات المدرسية خاصة إذا كان الطفل يعاني من فرط الحركة وتشتت الانتباه فيجب السماح له بالقيام والحركة ثم العودة مرة أخرى لمتابعة حل الواجبات.
- توجيه الطفل إلى قراءة الدرس قبل البدء في حل الواجبات المدرسية المرتبطة به.
- أثناء حل الواجبات المدرسية قد لا يستطيع الطفل حل بعض النقاط فعلى الأم حينئذ أن تطلب من الطفل شرح الجزء الخاص بهذه النقطة من الدرس لتتأكد من فهمه لها وإذا لم يكن متمكنا منها فعليها إن استطاعت أن تعيد شرحها له أو تكتب ملاحظة بذلك في الكتاب لينتبه إليها المعلم أو تتواصل مع المدرسة لكن لا تقم مطلقا بحلها نيابة عن الطالب.
- مراقبة الطفل أثناء أداء الواجبات المدرسية لتتأكد من عدم معاناته من صعوبات التعلم وترشده إلى تنظيم كراسته وتحسين خطه وترتيب أدواته.
- إذا كانت الواجبات المدرسية كثيرة فيمكن تقسيمها إلى مهام بسيطة ويأخذ الطفل قسطا من الراحة بعد كل مهمة.
- الاهتمام بالتشجيع والتحفيز والهدوء واللطف والتعبير دائما عن الاهتمام والحب غير المشروط وعدم ربط مشاعر التقدير والحب والاهتمام بالحصول على درجة معينة.
- بعد الانتهاء من أداء الواجبات يجب توجيه الطفل إلى جمع أدواته وكتبه ووضعها في المكان المخصص وعدم تركها مبعثرة على المكتب وعلى الأم ألا تبادر بالقيام بهذه المهمة نيابة عن الطفل.
- يمكن بعد ذلك السماح للطفل بممارسة هواياته المفضلة مع ضرورة الحرص على النوم مبكرا.