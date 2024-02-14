قومى المرأة بسوهاج ينظم لقاءً توعويا بمخاطر ختان الإناث

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، لقاءا توعويا بمخاطر ختان الإناث، بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى للنهوض بأوضاع الطفولة، وذلك بمقر فرع المجلس.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى بسوهاج، وأضافت أن اللقاء ضم 25 سيدة لديها أطفال فى سن الختان، و 25 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج، من قرى مبادرة "حياة كريمة".

وأشارت وهبى، إلى أن اللقاء تناول الختان فى الأعراف والتقاليد الاجتماعية، وأثره على بنيان الأسرة المصرية، والجانب الصحى والنفسى على الضحية فى جريمة الختان، لافتة إلى أنه حاضر فى اللقاء الدكتورة منى حنا والدكتورة إيمان سلامة نائبى مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، والشيخ إبراهيم عمر من مديرية الأوقاف، وعلاء صلاح ممثل مؤسسة المجتمع المدنى.