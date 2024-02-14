عودة إبراهيم صلاح مديرا فنيا لفريق شباب الزمالك

محمد حلمى يصحح الأوضاع

كشف محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تعيين إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق مديراً فنياً لفريق الشباب مواليد 2003 .

وأكد محمد حلمي أن سامح إسماعيل المدير الفني السابق للفريق تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، و تم قبول اعتذاره وتعيين إبراهيم صلاح بدلاً منه .

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أن إبراهيم صلاح سيبدأ مهام عمله بداية من الغد بقيادة التدريبات، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام فاركو المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.