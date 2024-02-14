العثور على جثمان شاب مشطور نصفين فى الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثمان شاب تم شطره نصفين بأحد مصارف بلقاس، وجار تحرير المحضر اللازم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان لشاب تم شطره نصفين ملقياً به بأحد المصارف بقرية الناقعة ببلقاس .



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وجارٍ كشف هوية القتيــ ــل وملابسات الحادث وجار تحرير المحضر اللازم.

ومن جهة أخرى كثفت الأجهزة الأمنية جهودها بالتنسيق مع حي العامرية، لإزالة آثار حادث التصادم المروع الذي وقع بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 15 مواطنًا وإصابة 7 آخرين.

وحسب شهود عيان بالطريق الصحراوي، أكدوا أنهم شاهدوا سيارة نقل «مقطورة» تندفع بقوة لتكتسح أمامها 4 سيارات ركاب ميكروباص، فيما اشتعلت النيران بإحدى السيارات إثر قوة الاصطدام، وسط صراخ وصيحات الركاب.

كانت البداية عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة، دائرة قسم شرطة العامرية ثان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة عدد 10 سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «مقطورة»، و4 سيارات ميكروباص.

وكشفت المعاينة أن المقطورة دهست السيارات وتحول إحداها لكتلة من العجين بركابه، أسفر الحادث عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

تحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.