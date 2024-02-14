توجهت بعثة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الشكاوى بالمجلس بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم؛ تستهدف زيارة مراكز ومدن الفيوم ابشواي ويوسف الصديق وطامية؛ للوقوف علي جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وذلك على مدار أربعة أيام.

لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان

وبدأت لجنة الشكاوي أعمالها بمحافظة الفيوم باجراء زياراتها الميدانية بتفقد الاجهزة الخدمية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى زيارة ديوان محافظة الفيوم برئاسة محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى، وعقدت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

لجنة الشكاوي بـ"القومي لحقوق الإنسان" تتفقد جودة الخدمات بالفيوم

لجنة الشكاوي بـ"القومي لحقوق الإنسان" تتفقد جودة الخدمات بالفيوم

والتقت البعثة برئيس مركز ومدينة الفيوم الذي قام بتوضيح الجهود التي تقدم من أجل جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف انواعها والجهود المبذولة من قبل المحافظة؛ لاستكمال المشاريع التنموية والخدمية بقرى ومراكز مدينة الفيوم وكيفية تذليل اي عقبات قد تواجه التنفيذ.

وتوجهت البعثة لزيارة مستشفي الفيوم العام وألتقت الدكتور مدير المستشفي، وتعرفت على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي والتي تخدم أكثر من اربعة ملايين مواطن من أبناء محافظة الفيوم.