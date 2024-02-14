كلام_X_الرياضة

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 08:45 م 2/14/2024 8:45:25 PM

طالعتنا الأخبار بإصابة الرئيس والمشرف على بعثة المنتخب بالكورونا وكانت مثل هذه النوعية من الإجازات المرضية نسميها فيما مضى (مرض سياسي) والمقصود بها الاعتراض بحجة المرض ويرسل بتغيبه هذا الاعتراض ولكن هذه المرة بحجة رسمية! وبالرغم من أن الإصابة بالكورونا تراجعت بشكل كبير فى مصر والعالم! إلا أن البيه مقموص وزعلان من اختيار حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب! وها هو يكرر ما سبق ونفذه من التغيب عن التوقيع والمؤتمر الصحفى لإيهاب جلال! وكلنا نعرف ما فعله هو وزملاءه فى جلال! وبعدها قام الاتحاد المرتعش بتسليم المنتخب له تسليم أهالي! وتصدر هو المشهد واختار وتعاقد ووقع على العقد الذى كانت له نتائج كارثية على منتخب مصر وظهرت نتائجه جلية بعد عام ونصف من ترد فى كافة أمور المنتخب، بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة!

الواقع أن هذا الاتحاد من الضعف فهم ليس من أصحاب القرار والكل يعلم أن حسام تم تعيينه بالأمر المباشر، وإلا كان البيه سيعيد الكرة وكان بالفعل قد اتفق مع كيروش (الذى فشل مع المنتخب فى كافة المسابقات) وكان صعوده بالحظ فى ضربات الجزاء. ولهذا هذه المرة تختلف عن تعاقد مع إيهاب ومن الصعب التكرار لذات الموقف، لأن حسام قدم بظهير رسمى ووطنى، ولهذا البيه أراد أن يكون تغيبه بشكل رسمى فأعلن مرضه وكان عليه التقدم بشهادة مرضية رسمية!

المهم وبناءاً عليه تم تأجيل المؤتمر الصحفى لتقديم حسام وطاقمه من الأربعاء إلى الخميس لعل وعسى ربنا يهدى البيه أو يشفيه.

أدعو الجميع بتأييد المدرب الوطنى حسام وطاقمه وندعو لهم بالنجاح فيما هو آت، وعلينا الوقوف خلفهم كجهاز وطنى والصبر عليهم عند الهزيمة قبل الفوز حتى يستكمل عقد المدربين العظام الجوهرى وشحاتة ثم هم، ونترك يعمل لكى يحقق النجاح ويصنع منتخب كروى شاب وقوى، وسيصبح لدينا مدرب وطنى كبير على غرار سيسيه فى السنغال والركراكى فى المغرب! وحسام قادر ويستطيع فهو مدرب مخضرم وسينجح بإذن الله وسنرى.

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