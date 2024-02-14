سعد الصغير يطلق "خليكي بصة وراكي" بمناسبة عيد الحب

أطلق الفنان سعد الصغير أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "خليكي بصة وراكي" تزامتا مع الاحتفال بعيد الحب، على منصات التواصل الاجتماعي .

سعد الصغير

تفاصيل أغنية "خليكي بصة وراكي"

وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية : خليكي دايما بصة وراكي اهو كله هييجي على افاكي، انتي كسرت اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، مش عارف اوصفلك احساسي ولا شكلي قدام اهلي وناسي، مش عارف ابوسك اتاريكي من طوب الأرض بتتباسي، مش اشحنلك على الهوا تاني ولا هتشمي ازازة ريحة.

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و"عسل أبيض".