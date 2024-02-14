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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أزمة كبيرة فى الصيدليات بسبب نقص الأدوية المستوردة والمصرية

الدكتور ثروت حجاج
الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة

تتزايد مخاوف فئة كبير من المرضى فى البحث عن الادوية المستوردة والمصرية داخل الصيداليات ، ويفاجىء المريض بعدد كبير من النواقص فى الأدوية ، حتى منهم بعض ادوية البرد والسكري والجلدية وغيرها من النواقص المستورد ونقص فى المواد الخام.

 

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وفى هذا الصدد قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن السوق المصري حاليآ يشهد عدد كبير من النواقص في الأدوية المصرية والمستوردة وخاصة ان نسبة الادوية المصرية فى السوق تصل لـ 95 % ويعتمد عليها عدد كبير من المرضى ، ويرجع السبب الرئيسي وراء ظهور الانخفاض هو انخفاض استيراد المواد الخام من الخارج فى الفترة الأخيرة مع نقص توفر العملة الأجنبية "الدولار" اضطر بعض المستوردين إلى تقليل حجم الاستيراد وهو ما أدى إلى لافتا وجود نقص بكميات كبيرة في العديد من الأدوية.

 

وأشار "حجاج" في تصريح خاصة لـ “بوابة الوفد ” ، أن سوق الادوية تأثر بشكل كبير بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الصرف أدى في نهاية المطاف إلى تقليل استيراد المواد الخام من الخارج، إذ أن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادهم من الخارج وهو الزمر الذي لم يعد مثلما كان في السابق».

 

واوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة ، ان المريض يعيش حالة من القلق بشبب نقص ابسط الادوية مثل الكونجيستال للبرد ، والمضاد حيوي ، مجموعة الأوجمنتين، ومجموعة زيثروماكس، بالطبع لا توجد إمكانية لحصر كافة النواقص إلا أن تلك الأدوية الأكثر ندرة في السوق المصري للأدوية.

 

وأكد حجاج ، ان الصيدلى يصعب عليه ان يدخل مريض يتسال على علاج ويكون رده "خلص او مش موجود " ، ولكن لابد من ان شعبة الادوية توضح فى بيان رسمى ان هناك ازمة ولابد ايضآ من طرح حلول لان لدينا عقول وخبرات فى مجال الادوية .

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