أوضحت وزارة التموين أماكن وعناوين معرض أهلا رمضان 2024، ونوضحها لكم داخل محافظتي القاهرة والجيزة، حيث ينطلق معرض أهلا رمضان غدًا الخميس الموافق 15 فبراير 2024، ويتاح في المعرض جميع السلع التموينية والغذائية واللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لمعرض أهلا رمضان 2024.

أماكن منافذ البيع في محافظة القاهرة

السيد زينب: شارع السد بمنطقة الموردي.

طره: شارع مصر حلوان الزراعي.

التبين: شارع الصفا والمروة كورنيش النيل.

حلوان: شارع رجيلة عزبة الولدة.

مصر القديمة: شارع إثر النبي بمنطقة عين الصيرة.

مصر القديمة: ميدان الباشا.

المقطم: ميدان النافورة الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال

البساتين: بجوار شركة الكهرباء.

المعادي: ميدان الحرية.

الموسكي: في المنطقة الغربية.

أماكن منافذ البيع في محافظة الجيزة

شمال الجيزة: إمبابة.

الهرم: ترعة المنصورية.

العياط: شارع شكري القواتلي.

البدرشين: شارع بورسعيد.

المنيب: شارع المدرسة.

6 أكتوبر: منطقة خدمات الحي 11 و12

العجوزة: ميدان أرض اللواء.

فيصل: أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

كرداسة: منفذ بجوار المدينة في كرداسة.

أبو النمرس: مركز أبو النمرس.