النائب أيمن محسب: مجازر الاحتلال فى رفح كشفت ازدواجية المنظمات الدولية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إقدام الاحتلال على قصف مدينة رفح الفلسطينية، وارتكاب أبشع المجازر فيها يرفع الغطاء عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التى ادعت كثيرا دفاعها عن حقوق الإنسان، وهى فى الحقيقة كانت تستغله للتدخل فى شئون الدول الداخلية وابتزازها.

وقال «محسب»: أين منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية من كل هذه المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضى وحتى الآن، فى انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، فلم نسمع لها صوتا ولم نشهد منها أى ضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التى تخرج علينا كل يوم بتصريحات تهدم كل معانى حقوق الإنسان وتصف الفلسطينيين بأنهم ليسوا بشراً.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة كشف ازدواجية تلك المنظمات الدولية ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وأكد أن حقوق الإنسان مجرد ورقة ابتزاز لديهم وأن آخر ما ينظرون له تلك المنظمات والهيئات الدولية هى حقوق الإنسان، وأنه لا مانع لديهم من رؤية مجازر هى الأبشع فى التاريخ الحديث طالما كان من يفعل ذلك هو الاحتلال الإسرائيلى وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار أيمن محسب، إلى أن العدوان الإسرائيلى الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، هو بمثابة تحدٍ صارخ لكافة الأصوات والنداءات الدولية للسلام التى أكدت رفضها الكامل لمواصلة المجازر الدامية واتساع دائرة الصراع بالمنطقة، وتؤدى إلى تعقيد الموقف، خاصة أن إسرائيل تؤكد أمام العالم أجمع مخططاتها الخبيثة فى تجديد مساعيها للتهجير القسرى للفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطينى.