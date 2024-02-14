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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العكلوك: الجامعة العربية تتناول غدا سبل وقف جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر أن يعقد مجلس الجامعة دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس، برئاسة المملكة المغربية (الرئيس الحالي للمجلس على المستوى الوزاري)، بناء على طلب من فلسطين أيدته عدد من الدول العربية منها مصر والكويت واليمن لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بما فيها التهجير القسري.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح له اليوم، إن بلاده دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموماً، ومدينة رفح ومخيماتها بوجه خاص وتكدّس أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني قسرا في مدينة رفح وتحذيراً من الخطط والنوايا والممارسات الإسرائيلية التي تنذر بارتكاب إسرائيل لجريمة التهجير القسري إلى خارج الحدود الفلسطينية.

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