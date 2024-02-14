وكيل تضامن الدقهلية ينفقد أعمال تطوير المركز الطبي

تفقد اليوم الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية مقر الجمعية الشرعية بالمنصورة يرافقة المهندس عفت رجب داود المنسق العام للحمعيات الشرعية بالدقهلية و انس علاء امين عام الجمعية أعمال تطوير مستشفى الجمعية الشرعية وانشاء مركز تاهيل متكامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

وصرح المنسق العام للجمعية الشرعية بأن الجمعية يوجد بها اكبر مساجد الدقهلية للرجال والنساء وتضم مركز طبي و عيادات خارجية و مركز اشعة xry .واشعة موجات صوتية و معمل تحاليل وحضانه اطفال ومعهد اعداد معلمي الحضانه ودار الفتيات للمغتربات . بالإضافة إلى مشاريع كفالة الايتام . مساعدات فقراء . مرضي غارمين جاري تجهيز وجارى انشاء مركز متطور ومتميز لمتحدي الاعاقة ومركز جراحه عامه

وأشار الدكتور وائل عبد العزيز خلال جولته بأن الجمعية الشرعية لها العديد من المساهمات الجيدة في مجال الرعاية الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وتقدم نموذجا يحتذى به بين الجمعيات الأهلية في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المنظمة والتي تقدم مساعدات للمواطنين غير القادرين.

وذلك في اطار الدور الذي يؤديه المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية العريقة والجادة في شراكتها مع مؤسسات الدولة في أوجه الرعاية والتنمية المجتمعية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.