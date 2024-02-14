عبدالسند يمامة يترأس الاجتماع الأول لـ«اللجنة الاستشارية»

فحص وتنقية رغبات الطالبين للانضمام للجان النوعية

دراسة موقف اللجان العامة على مستوى المحافظات

ترأس الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، الاجتماع الأول الذى عقدته اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الحزب وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الوفد والأستاذ فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا. وأصدرت اللجنة بياناً قالت فيه: بدأت اللجنة فى فحص وإعداد وتنقية وفحص رغبات الأعضاء الطالبين الانضمام للجان النوعية، والتأكد من استيفاء طلباتهم للشروط التى وضعها رئيس الحزب. كما تم تكليف شئون العضوية بالحزب لتلقى طلبات الراغبين فى الانضمام للجان النوعية اعتباراً من اليوم التالى للموعد الذى سبق وحدده رئيس الحزب وحتى يوم 1/3/2024. وبخصوص اللجان العامة سيتم فحص ودراسة موقف اللجان العامة فى كل المحافظات.

وتعتبر اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من جميع تشكيلات اللجان النوعية واللجان العامة بالمحافظات.