حبس عاطل بتهمة حيازة حشيش في بولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس عاطل عثر بحيازته علي 5 كيلو من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش في بولاق الدكرور

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسه.

القبض على عاطل في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وبالفحص تبين، أن المتهم بحوزته (5 كجم لمخدر الحشيش)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للمحاكمة.

قرار جديد في واقعة مصرع عامل سقط من سطح أحد العقارات بالشرابية

كما قررت نيابة الشرابية، بسرعة إعداد وإرسال تقرير الطب الشرعي في واقعة مصرع عامل سقط من سطح أحد العقارات بدائرة الشرابية، أثناء قيامه بعمل صيانة لمواسير الصرف الصحى بالعقار بعد اختلال توازنه، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

البداية كانت باستقبال إحدى المستشفيات بالمنطقة، جثة عامل فى العقد الثالث من العمر مصاب بنزيف داخلى نتيجة كسر فى قاع الجمجمة لارتطامه بجسم صلب، بعد اختلال توازنه من أعلى عقار بالشرابية أثناء قيامه بعمل صيانة لمواسير الصرف الصحي في العقار، حيث تبين من الكشف الطبي عليه وجود عدة إصابات بالغة متفرقة بالجسد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.