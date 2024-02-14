حملة طرق أبواب بالفيوم للتعريف بمشروعات توسعات الصرف الصحي

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن فريق إدارة التوعية قام بتنفيذ حملة لطرق الأبواب بقريتى قصر رشوان وفانوس بمركز طامية لتعريف المواطنين بمشروع الصرف الصحي الذى يتم تنفيذه ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم والذى يتم تمويله عن طريق بنك التنمية والإعمار الأوروبي.

وأضاف أن حملة التوعية تهدف لتعريف المواطنين بموعد بدء الحفر داخل الشوارع المستهدفة بالتنسيق والتعاون مع أهالى القرية والشركه المنفذة حتى لا يكون هناك تعارضا مع مصالح المواطنين واحتياجاتهم اليوميه بجانب التعاون التام وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تطرأ أثناء الحفر ، بجانب لصق البوسترات على الاماكن العامه والشوارع الرئيسية والمساجد والكنائس.

وأشار "النجار" ان الحملات تهدف أيضا لرفع الوعى لدى المواطنين بضرورة المشاركة المجتمعية الإيجابية من أجل تنفيذ مثل هذه المشروعات التى تعود بالنفع والفائدة للجميع من خلال القضاء على التلوث وتوفير بيئة آمنه توفر حياة صحية للمواطنين ،كما يتم تعريفهم بآليه الشكاوى وطرق التواصل مع المسئولين في حال حدوث أي مشكلة تتعلق بخطوط المياه أو الحفر وإعادة ورد الشئ لأصله.

وفى وقت سابق قامت إدارة التوعية بفى شركة مياة الفيوم بتنفيذ ندوة توعية وورشة لتعليم مبادئ اعمال السباكه الخفيفة للسيدات المترددات على القوافل الطبية بقرية أبو شنب بمركز ابشواى وذلك ضمن خطة العمل مع مديرية الصحة بالفيوم ومسئولى القوافل الطبية و بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

و قال رئيس الشركة أن هناك تعاون مثمر وبناء بين مديرية الصحة بالفيوم خاصة إدارة القوافل الطبية والتى يتم تنفيذها أسبوعيا داخل قرى محافظه الفيوم وذلك من أجل توعية السيدات بأهمية مياه الشرب وطرق الحفاظ عليها من الأهدار وحماية مصادر المياه من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة بجانب تعليمهم مبادى السباكه الخفيفة لإصلاح الاعطال البسيطة في السباكه المنزلية حفاظا على كل نقطة مياه من الأهدار والاستغناء عن السباك والاستعانه به فقط فى الأعمال التى تحتاج إلى تدخله.

2

4