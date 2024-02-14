حبس ديلر الحشيش فى الجيزة

قررت نيابة جنوب الجيزة، حبس عاطل ضبط بحوزته 5 كيلو من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسه.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وبالفحص تبين، أن المتهم بحوزته (5 كجم لمخدر الحشيش)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للمحاكمة.

وفى سياق أخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة،تجدبد حبس المتهم بقتل ابن عمة طليقته في المنيب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلاف على رؤية ابنته.

قرار جديد في مقتل شاب على يد طليق نجلة خاله بالمنيب

كشفت التحقيقات في مقتل عامل على يد طليق ابنة خاله فى المنيب بسبب خلاف على رؤية ابنته.

وأفادت التحقيقات توجه محمد إلى منزل خاله لتهدئة الموقف، بسبب تكرار الخلاف بين ابنة الخال وطليقها، وأثناء سيره في الطريق التقى بطليق ابنة خاله، الذي ضربه بكرسى على رأسه، فأصابه بجرح قطعى، وسقط أرضا مغشيا عليه.

نقل أهالي المنطقة محمد إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه، وتم إخطار قسم الشرطة، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، فتم القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات

وكشف عم الضحية أحد شهود العيان أن المجني عليه ليس طرفا في الخلاف، ولكنه تدخل للدفاع عن ابنة خاله من التعدي عليها بالضرب.

وأضاف: قبل وقوع الجريمة بيومين، حاول المتهم التعدي بالضرب على طليقته، لكن المجني عليه تدخل للدفاع عنها، ومنذ ذلك الحين والمتهم يرغب في الانتقام منه.

وأضاف: وفي يوم الواقعة اقتحم المتهم منزل طليقته لرؤية نجلته، ولكن والدتها رفضت إعطاءها له لإصابتها بحالة إعياء، إلا أن المتهم غضب بشدة، وقال هشوفها بالعافية، وابقي قولي لابن عمتك إنى جيت علشان أشوف بنتى غصب عن أي حد، متابعا: وبمجرد أن التقي المتهم بالمجني عليه، تعدى عليه بكرسي تسبب في مقتله.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة الجيزة من أحد الأهالى بوقوع مشاجرة أسفرت عن وفاة عامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث قال أهالى المنطقة إن المتهم قتل المجنى عليه محمد صلاح، بمساعدة 3 آخرين، وتم القبض عليه.