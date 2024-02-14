أحمد حجازى: هدفنا تحقيق دورى أبطال آسيا

شدد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق اتحاد جدة السعودي على جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام مضيفه فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي، والمقرر لها غدٍ الخميس، فى ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

قال حجازي فى المؤتمر الصحفي:"بطولة آسيا مهمة جدا، استعدينا بشكل جيد درسنا الخصم بشكل جيد وسنعرف كيف نلعب غدا، سنقاتل للانتصار لأن هذه عقليتنا في نادي الاتحاد وهذا مانسعى له دائماً".

وأضاف:"الظروف الجوية لن تؤثر علينا رغم الأرضية السيئة في الملعب، وتركيزنا على المباراة ونتطلع فقط نحو هدفنا بالفوز".

وتابع:"لا يوجد دينا أي أعذار سواءً لعبنا داخل الأرض أو خارج الأرض سنعمل للانتصار وفقط".

وختم قائلا:"نريد تحقيق دوري أبطال اسيا وهي بطولة هامة، يجب أن يعي الجميع بأن عقلية نادي الاتحاد هو الفوز ولا غيره".