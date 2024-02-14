قررت نيابة الشرابية، بسرعة إعداد وإرسال تقرير الطب الشرعي في واقعة مصرع عامل سقط من سطح أحد العقارات بدائرة الشرابية، أثناء قيامه بعمل صيانة لمواسير الصرف الصحى بالعقار بعد اختلال توازنه، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

قرار جديد في واقعة مصرع عامل سقط من سطح أحد العقارات بالشرابية

البداية كانت باستقبال إحدى المستشفيات بالمنطقة، جثة عامل فى العقد الثالث من العمر مصاب بنزيف داخلى نتيجة كسر فى قاع الجمجمة لارتطامه بجسم صلب، بعد اختلال توازنه من أعلى عقار بالشرابية أثناء قيامه بعمل صيانة لمواسير الصرف الصحي في العقار، حيث تبين من الكشف الطبي عليه وجود عدة إصابات بالغة متفرقة بالجسد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

قرار جديد في مقتل شاب علي يد طليق ابنة خاله بالمنيب

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة،تجدبد حبس المتهم بقتل ابن عمة طليقته في المنيب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلاف على رؤية ابنته.

كشفت التحقيقات في مقتل عامل على يد طليق ابنة خاله فى المنيب بسبب خلاف على رؤية ابنته.

وأفادت التحقيقات توجه محمد إلى منزل خاله لتهدئة الموقف، بسبب تكرار الخلاف بين ابنة الخال وطليقها، وأثناء سيره في الطريق التقى بطليق ابنة خاله، الذي ضربه بكرسى على رأسه، فأصابه بجرح قطعى، وسقط أرضا مغشيا عليه.

نقل أهالي المنطقة محمد إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه، وتم إخطار قسم الشرطة، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، فتم القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات

وكشف عم الضحية أحد شهود العيان أن المجني عليه ليس طرفا في الخلاف، ولكنه تدخل للدفاع عن ابنة خاله من التعدي عليها بالضرب.

وأضاف: قبل وقوع الجريمة بيومين، حاول المتهم التعدي بالضرب على طليقته، لكن المجني عليه تدخل للدفاع عنها، ومنذ ذلك الحين والمتهم يرغب في الانتقام منه.

وأضاف: وفي يوم الواقعة اقتحم المتهم منزل طليقته لرؤية نجلته، ولكن والدتها رفضت إعطاءها له لإصابتها بحالة إعياء، إلا أن المتهم غضب بشدة، وقال هشوفها بالعافية، وابقي قولي لابن عمتك إنى جيت علشان أشوف بنتى غصب عن أي حد، متابعا: وبمجرد أن التقي المتهم بالمجني عليه، تعدى عليه بكرسي تسبب في مقتله.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة الجيزة من أحد الأهالى بوقوع مشاجرة أسفرت عن وفاة عامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث قال أهالى المنطقة إن المتهم قتل المجنى عليه محمد صلاح، بمساعدة 3 آخرين، وتم القبض عليه.