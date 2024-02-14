استمرار حبس شخص وسيدة لتنقيبهما عن الآثار فى الجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رجل وسيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، داخل أحد العقارات بدائرة قســـم شرطة الجمالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمين تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار)، وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار.

ومن جهة أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة،تجدبد حبس المتهم بقتل ابن عمة طليقته في المنيب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلاف على رؤية ابنته.

قرار جديد في مقتل شاب على يد طليق نجلة خاله بالمنيب

كشفت التحقيقات في مقتل عامل على يد طليق ابنة خاله فى المنيب بسبب خلاف على رؤية ابنته.

وأفادت التحقيقات توجه محمد إلى منزل خاله لتهدئة الموقف، بسبب تكرار الخلاف بين ابنة الخال وطليقها، وأثناء سيره في الطريق التقى بطليق ابنة خاله، الذي ضربه بكرسى على رأسه، فأصابه بجرح قطعى، وسقط أرضا مغشيا عليه.

نقل أهالي المنطقة محمد إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه، وتم إخطار قسم الشرطة، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، فتم القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات

وكشف عم الضحية أحد شهود العيان أن المجني عليه ليس طرفا في الخلاف، ولكنه تدخل للدفاع عن ابنة خاله من التعدي عليها بالضرب.

وأضاف: قبل وقوع الجريمة بيومين، حاول المتهم التعدي بالضرب على طليقته، لكن المجني عليه تدخل للدفاع عنها، ومنذ ذلك الحين والمتهم يرغب في الانتقام منه.

وأضاف: وفي يوم الواقعة اقتحم المتهم منزل طليقته لرؤية نجلته، ولكن والدتها رفضت إعطاءها له لإصابتها بحالة إعياء، إلا أن المتهم غضب بشدة، وقال هشوفها بالعافية، وابقي قولي لابن عمتك إنى جيت علشان أشوف بنتى غصب عن أي حد، متابعا: وبمجرد أن التقي المتهم بالمجني عليه، تعدى عليه بكرسي تسبب في مقتله.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة الجيزة من أحد الأهالى بوقوع مشاجرة أسفرت عن وفاة عامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث قال أهالى المنطقة إن المتهم قتل المجنى عليه محمد صلاح، بمساعدة 3 آخرين، وتم القبض عليه.