 إستعدادا لشهر رمضان..  وكيل أوقاف الفيوم يلتقي الأئمة بالإدارات الفرغية

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء، إجتماعا مع العاملين بإدارة أوقاف أبشواي، بحضور فضيلة الشيخ دهمان أحمد مدير الإدارة.

وفي بداية اللقاء، رحب وكيل الوزارة بالحضور، شاكرًا جهود الأئمة والعاملين، على ما بذلوه من تكثيف للبرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بجميع المساجد، والتي يشهد بها القاصي والداني، مؤكداً أن من يرصد الحالة الدينية، يجد حالة من الارتياح الكبير، لأداء المساجد لرسالتها.

ودعا وكيل الوزارة كافة الدعاة والعلماء والأئمة، إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة ديننا ووطننا، مشيرًا إلى أن الكمال لله وحده، وأننا نحتاج للمتابعة الدائمة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية، وفي مقدمتها خطبة الجمعة، مع الاهتمام بالموضوع والوقت، كما أكد على أهمية التعامل الحاسم مع منع صناديق التبرعات، ومراعاة لحرمة وقدسية المسجد لا يسمح بإقامة أي سرادقات أو ما في حكمها مفتوحة أو مغلقة لإقامة أي مناسبات عقد قران أو غيره في ساحة المسجد أو حرمه أو حديقته، وقصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط، كما لا يتم تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى لغير دور المناسبات المعدة لذلك والمسجلة بسجلات الوزارة، ومن يخالف ذلك من العاملين بالأوقاف أو يسمح به أو يغض الطرف عنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

وكان الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، قد التقى الأئمة بإدارة إطسا شرق عقب الانتهاء من المقرأة، وذلك بحضور مديري الإدارات الفرعية، وخلال اللقاء أوضح وكيل أوقاف الفيوم أن المساجد أصبحت مركزا لبناء الوعي الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأن التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد بأوقاف الفيوم سوف تتضاعف في شهر رمضان المبارك، حيث ستشهد المساجد إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى، مؤكدًا أن مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ولاسيما بين النشء والسيدات.

وأشار وكيل أوقاف الفيوم إلى أن المديرية ستبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ببيوته سبحانه وتعالى خلال الشهر الكريم، وأنها ستعمل بأقصى ما تملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة بإذن الله تعالى.