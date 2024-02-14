القضية الفلسطينية و الأمن القومي المصري " ندوة " بشباب ورياضة الدقهلية

نظم قسم البرلمان و التعليم المدني بإدارة شباب ميت غمر في مركز ، تحت اشراف إدارة البرلمان والتعليم المدني بالدقهلية ، ندوة بعنوان القضية الفلسطينية و الأمن القومي المصري في ظل مخطط شرق أوسط جديد بمركز شباب مدينة ميت غمر

حاضر فى الندوة الدكتور محمد حجازي استاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهرة ، بحضور أحمد هشام طمان مدير إدارة شباب ميت غمر ، و الدكتور المرزوقي جادو رئيس قسم البرلمان و التعليم المدني بالإدارة ، و أشرف عبد الحميد وكيل الإدارة ، و طارق فارس مسئول التعليم المدني ، و آيات محمد مسؤل الربط الالكتروني .

و بدأ الدكتور محمد حجازي حديثة عن ما يرتكبه الصهاينة في مدينة رفح بقطاع غزة من فظايع يؤكد همجية المخطط الصهيوني بشأن تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين في القطاع ، وكحاولة إجبارهم على الهجرة إلي مصر تحت رعب القصف بكافة أنواع أسلحة الدمار الثقيلة ، في ظل مخطط شرق أوسط جديد ،ثم الإنتقال إلي الضفة الغربية وتهجير سكانها بإتجاه الأردن في حال نجح المخطط المرسوم لسكان غزة في ظل الصمت العربي و الإسلامي و العالمي ، و إطلاق يد الصهيونية لعمل المجازر و الخراب و الدمار لتحقيق الهدف الإستراتيجي بتصفية القضية .

و تابع إن المأساة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة برهنت على همجية الكيان الصهيوني أمام الرأي العام العالمي، ودنائة المنظومة العالمية التي تتشدق بحقوق الإنسان و تتفرج على مجازر الصهاينة دون تنديد أو استنكار أو دعوات إلي إلزام دولة الشياطين من ميثاق الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن لإنقاذ الإنسانية في فلسطين التي تهددها آلة الدمار التابعة للصهاينة .

و أنهى حديثة بأن مصر تستخدم الحكمة و الصبر في التعامل مع هؤلاء ، و مع جميع الملفات الخاصة ب الأمن الوطني المصري ، و الحفاظ على الحدود المصرية ، و تلبية مطالب الشعب المصري .

ياتي ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، و إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية