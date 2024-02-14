إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات، تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار حملات الإزالة لإعادة الانضباط والمحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود اي تعديات أو مخالفات وإزالة أي مخالفة بشكل فوري ،مشددا على عدم التهاون أو استثناءات في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية.

ووجه "مسعود" رؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة و رصد أي مخالفات و إزالتها فوراً في المهد، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والجهات المعنية.

‎ خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن ومديريات الري والزراعة والطرق، من إزالة عدد 24 حالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن عدد 8 حالات تعدي على أراضي ولاية الإئتمان الزراعي، بنطاق حي شرق الفيوم وحي الجون، بالإضافة إلى إزالة عدد 16 حالة تعدي وبناء مخالف علي ‏الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمراني بمركز ومدينة الفيوم، ومن بينها فك عدد (2) شدة خشبية.

التصدي للتعديات المخالفة داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم

وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن إيقاف أعمال صب سقف وفك باقي الشدة الخشبيه وإزالة الجزء المصبوب بنطاق حي شرق، ووقف حالة بناء مخالف بشارع وادي الريان بمنطقة باغوص نطاق حي الجون وتم التحفظ علي مواد البناء، بالإضافة إلى إزالة اسوار مخالفة بقرية منشأة فتيح نطاق الوحدة المحلية بدسيا، وتعديات على الأراضى الزراعية بنطاق الوحده المحلية بزاوية الكرادسة، وفك شدة خشبية بعزبة العرب بغرض عمل قواعد وأعمدة خرسانية وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وأضاف رئيس المركز أن التعديات عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض والأحمر وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية، بزمام قرى منشأة عبدالله وزاوية الكرادسة وهوارة عدلان والعدوة وابو السعود، بالإضافة إلى إزالة حالات أخرى عبارة عن أعمدة وتجهيزات لإنشاءات خرسانية، بزمام حي الجون وشارع جمال عبد الناصر وحي شرق الفيوم، مؤكدا على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والجهات المعنية.