تعادل " مر" لزعيم الثغر مع طلائع الجيش قبل مواجهة بيراميدز

فقد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى نقطتين ثمينتين من بين يديه بالتعادل "المر" الذى حققه أمام فريق طلائع الجيش بستاد الاسكندرية بهدفين لكل منهما على الرغم من تقدم فريق الاتحاد بهدفين فى بداية المباراة الا ان فريق طلائع الجيش أستطاع ان يعود بريمونتادا بهدفين للتعادل بقيادة الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى

ولم يستطع الكابتن طارق العشرى المدير الفنى بزعيم الثغر ان يوجه لاعبيه نحو الفوز مرة أخرى ليستقر الفريق الاخضر بالمركز الثالث بجدول الدورى برصيد ١٩ نقطة

ويواجه الاتحاد السكندرى الاسبوع المقبل فريق بيراميدز يوم الاحد القادم الموافق ١٨ فبراير الجارى بستاد ٣٠ يونيه فى إطار بطولة الدورى وهى بداية المباريات القوية التى يواجهها زعيم الثغر عقب عودة الدورى