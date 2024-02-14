ندوة التدريب التحويلي والتأهيل لسوق العمل فى جامعة الفيوم

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة التدريب التحويلي والتأهيل لسوق العمل التي نظمها قطاع خدمة المجتمع بالتعاون مع مركز النيل للإعلام وحفل تخريج الفوج الثاني للطلاب الحاصلين على دورات تدريبية من المركز الجامعي للتطوير المهني.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن الجامعة بصدد إعداد حزمة من الدورات التدريبية وفقًا لرغبات الطلاب واحتياجات سوق العمل، وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ملتقى توظيفي لكل طلاب الجامعة، يعمل على توفير فرص العمل المتاحة بالمحافظة، مؤكدًا أن الفيوم من المحافظات التي يتوفر بها فرص استثمارية كبيرة.

وأوضح أن هناك العديد من السلع والمنتجات الناقصة بالسوق يمكن توفيرها من خلال المشروعات الصغيرة، والتي يمكن دعمها من خلال البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات.

ووجه الطلاب إلى ضرورة بذل الجهد واستغلال الفرص واستثمار الوقت وتنمية مهاراتهم وأفكارهم للتواكب مع سوق العمل محليًا وعالميًا.

وتحدث الدكتور عماد عبد السلام حول أهمية التدريب والتعليم، ودعا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأعمال التطوعية والتحلي بالقيم والتوجهات الإيجابية.

وأشار إلى أن الطلاب هم قادة المستقبل، وتعمل إدارة الجامعة على توفير فرص التدريب اللازمة لهم، ليكونوا جاهزين لتولي المسؤولية في مختلف مؤسسات الدولة مستقبلاً.

وأوضحت حنان حمدي أن موضوع الندوة ينبثق عن الحملة التي أطلقتها بعنوان "مستقبل ولادنا.. منتج بلدنا" وتهدف الندوة للتعريف والترويج وتنمية المنتج المحلي.

وشددت على ضرورة إتاحة فرص تدريبية مناسبة للشباب بالمؤسسات والمصانع، وتوعيتهم باحتياجات السوق للحد من البطالة ونشر ثقافة العمل الحر.

وعقب انتهاء الندوة تم تكريم 280 من خريجي البرامج التدريبية بالمركز الجامعي للتطوير المهني.

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