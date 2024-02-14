بلقطات رومانسية| هبة مجدي تحتفل بعيد الحب رفقة زوجها

احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد الحب رفقة زوجها الفنان محمد محسن، مشاركة متابعيها بعض اللقطات من أحدث جلسة تصوير خضعا لها عبر حسبها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هبة مجدي ومحمد محسن

عيد الحب يبرز رومانسية هبة مجدي ومحمد محسن

وظهرت هبة مجدي بفستان أبيض تميز بأكمام فضفاضة، مع أساور في نهايته، ومكشوف ناحية الصدر؛ ليعطي لمسة أنثوية جذابة، وارتدت فوقه معطف طويل باللون الزيتي، ومزين بأزرار باللون البني.

وتزينت هبة مجدي بمجموعة من المجوهرات الراقية المرصعة بالأحجار الكريمة باللون الأخضر؛ ليتماشى مع لون المعطف، وضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وعقد ملتف حول العنق، بالإضافة لإسورة عريضة في اليد اليسرى.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هبة مجدي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعمة والمرتبة.

ووضعت هبة مجدي مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلاتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين باللون البني المدمج مع البيج، واختارت أحمر شفاه باللون النود الداكن؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

وظهر زوجها محمد محسن خلف زوجته هبة مجدي في لقطة رومانسية، مرتدي تي شيرت باللون الأسود، وفوقه سويت شيرت أسود مع البيج.

اخر أعمال الفنانة هبة مجدي

وعُرض مؤخرًا للنجمة هبة مجدي حكاية "عيشها بفرحة" والتي تعد ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، الماخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم، من بطولة هاني عادل، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج و عدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم، و تدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.