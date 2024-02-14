القصة الكاملة لزواج شيري عادل وطارق صبري حتى الانفصال رسميًا

فوجئ جمهور الفنانة شيري عادل فى عيد الحب باعلانها خبر طلاقها من زوجها الفنان طارق صبرى اليوم الأربعاء بعد 4 أشهر من انتشار خبر انفصالها خاصة بعدما حذفت شيرى كل الصور التي تجمعها بطارق من على حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا.

حيث كتبت شيري عادل على حسابها بموقع "انستجرام" قائلة: تم الانفصال الرسمي بينى وبين طارق مع وجود كل الاحترام بينا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته"

القصة الكاملة لزواج شيري عادل حتى الانفصال

تزوجت شيري عادل من طارق صبرى في أكتوبر من عام 2022 وذلك خلال حفل عقد قران حضره العائلتين وكان هناك نية لاقامة حفل زفاف بعد ذلك ولكن الأمور لم تسير كما خططا لها، وبعد زواجهما ظهرا الثنائى في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس وتحدثا عن كواليس تعرفهما وارتباطهما .

شيري عادل وطارق صبري

وقالت شيرى عاد خلال اللقاء:"الموضوع جه بسرعة، فطارق كلمنى مرة مكالمة واشتغلنى في موضوع عن حد من أصحابنا كان في المستشفى، وبعد كد رحنا زرناه وبعد ما رجعنا قالى عندى مكان عاوز اوريهولك ورحنا مطعم واكلنا، وبقينا نتكلم بعد كدا يوميا هو يسأل عليا وأنا كمان أسال عليه، لحد ما كنت مرة في الساحل مع أهلى وهو كان مسافر تانى يوم تركيا، فجه مخصوص سلم عليا ورجع في نفس اليوم".

وأضافت شيرى عادل:"قصة أنه جه من القاهرة مخصوص علشان يسلم عليا في الساحل قبل ما يسافر، خلتنا نقرب من بعض، وبعد كدا بقينا في حياة بعض بسرعة كدا وكل يوم نتقابل ونتكلم، وبعد كدا طارق عرض عليا الزواج واحنا قاعدين بنتعشى مع بعض، قالى أنا عاوز اتجوزك وقلت له على طول كدا، وبقى كل ما يكلم حد من صحابه يقولولنا مستعجلين ليه كدا"

وكان تصادف طرح فيلمان للنجمة شيري عادل فى السينمات بنفس اليوم وهو 24 يناير الماضي، لتنافس بهما في موسم منتصف العام، حيث تعيش حالة من النشاط الفني، وتنتظر عرض فيلمين لها هما "عادل مش عادل" و"أصل الحكاية"، يأتى ذلك بعدما شاركت مؤخرًا في فيلم "لف وارجع تانى" الذى عرض شهر أغسطس الماضي.

تجسد الفنانة شيري عادل فى فيلم “أصل الحكاية” شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارًا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

وكانت أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "أصل الحكاية" بطولة شيري عادل، طرحه بدور عرض السينمات في 24 يناير الماضي، والذى ينافس في موسم منتصف العام.

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أبطال الفيلم

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

أصل الحكاية

آخر أعمال شيري عادل فى السينما.. "لف وارجع تاني"

وعرض مؤخراً للنجمة شيري عادل، فيلم "لف وارجع تاني"، ويشارك في بطولته أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

وكانت قررت الفنانة شيري عادل الاعتذار عن مسلسل "ألف ليلة وليلة" وذلك بسبب عدم توافق مواعيد التصوير مع مواعيد تصوير مسلسل "الوصفة السحرية".

شيري عادل

حيث انتهت من تصوير أكثر من 50% من مشاهدها فى العمل، ولذلك اضطرت للاعتذار عن مسلسل "ألف ليلة وليلة".

يشار إلى أن مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

شيري عادل

شخصية ياسر جلال

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

أبطال الوصفة السحرية

بينما تواصل شيري عادل تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكانت وقعت الفنانة شيري عادل عقد مسلسل “ألف ليلة وليلة” رفقة الفنان ياسر جلال والفنانة ياسمين رئيس، كأحدث المنضمين للعمل، لتبدأ تصوير أولى مشاهدها الذي يجسد خلال ياسر جلال شخصية شهريار، ومن المقرر عرضه خلال النصف الأول من رمضان 2024، فهو يتنمي لعمل الـ15 حلقة.

وكانت انتهت شيري عادل مؤخرًا من تصوير فيلمين جديدين، الأول "أصل الحكاية" وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

شخصية شيري عادل فى “الف ليلة وليلة”

وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

أبطال عادل مش عادل

بينما الفيلم الثاني فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، والفيلم مرشح للعرض في شهر ديسمبر المقبل أو الانتظار لموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.