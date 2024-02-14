ضبط 20 طن سلع إستراتيجية بغرض بيعهم في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبمشاركة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية، ومجدي فرج ومصطفى الشحات وأبو طالب صلاح الدين، بالإشتراك مع حملة إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر مدير الإدارة، ومصطفي بيومي رئيس الرقابة التموينيه بالعاشرمن رمضان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين في مجال السلع الإستراتيجية وتم التحفظ على 20 طن من المواد الغذائيه الإستراتيجية (سكر وزيت وأرز ومكرونة وفول ) عبارة عن 11طن و225 كجم أرز و 2 طن و 460 كجم زيت طعام.

كما تم ضبط طن و 747 كجم سكر معبأ غير مدون عليه السعر، و2 طن مكرونة و2 طن و500 كجم فول معبأ جميعها داخل مخازن غير معلن عنها .

وقد قامت الحملة بتحرير محضر جنح ضد مسؤل تعبئة السكر بفرع شركة جملة العاشر من رمضان لتعبئته سكر ناقص الوزن وتم مصادرة المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قاموا بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة و ضبط (٢.٥ طن) لحوم مصنعة مخالفة ومجهولة المصدر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قامت مديرية التموين بالشرقية بتشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية، وبالتنسيق مع محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية، للمرور على المخابز والأنشطة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتم تحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت علي النحو التالي :

تحرير المحضر رقم 4598 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد "خ أ ح أ" قائد سيارة نقل دقهلية وذلك لقيامه بتجميع كمية من المكرونة والشعرية قدرها 18 طن و 200 كجم محملة على السيارة بغرض تهريبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح حيث كانت السيارة متوجهه لبعض المخازن غير المرخصة والتي تم تتبعها منذ فترة، وعليه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسليمها إلى مطحن ناصر الآلي بالزقازيق، وذلك لعدم وجود فواتير مع السائق تدل على مصدر المضبوطات وتم عمل المحضر اللازم وعرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تحرير المحضر رقم 4599 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد "أ ع م" صاحب مخزن لقيامه بتجميع كميه من السكر بدون مستندات دالة على مصدره لإعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدى فروع شركة الجملة على سبيل الأمانه على ذمة المحضر المحرر.

تحرير المحضر رقم 4600 سنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد "أ ع م" مسئول مخبز بلدي نصف آلي لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي قدرها عشرون شيكارة قام بتجميعها من خلال إثبات مبيعات وهميه على ماكينة صرف الخبز بدون إنتاج فعلي تم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر الآلي علي ذمة المحضر المحرر.

تحرير المحضر رقم 4601 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد "ح م خ" لإدارته وتشغيله مخبز بلدي نصف آلي بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، حملة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة، وبمشاركة عاطف مرقس، كبير مفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية، حيث توجهت الحملة للتفتيش على المحال التجارية بمركز ديرب نجم للوقوف على مدى التزام أصحابها بالاشتراطات والتعليمات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات حيال أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين، وتم التحفظ على 5 أطنان و50 كجم زيت طعام غير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره داخل أحد مصانع تعبئة الزيوت.

وضبط 150 كجم أرز غير مدون عليه أي أسعار وتم عمل محاضر ضد محتكري السلع وأصحاب الأنشطة وعرض المحاضر على النيابه العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.